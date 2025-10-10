Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, задержанный осуществлял сбор и последующую передачу информации о местоположении объектов противовоздушной обороны (ПВО) представителям военной разведки Украины.

Мужчина передавал данные о ПВО разведке Украины.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, задержанный осуществлял сбор и последующую передачу информации о местоположении объектов противовоздушной обороны (ПВО) представителям военной разведки Украины.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Дополнительные детали расследования в настоящий момент не раскрываются.и.