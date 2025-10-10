ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Украине данные о ПВО

ФСБ России в пятницу, 10 октября, сообщила о задержании жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, мужчина, родившийся в 1980 году и имеющий гражданство России и Украины, был арестован на два месяца.
Сотрудники спецслужбы отметили, что подозреваемый через мессенджер Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он якобы собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе по указанию куратора.
В ФСБ подчеркнули, что действия задержанного квалифицируются по статье 275 УК России «Государственная измена». В отношении него возбуждено уголовное дело.
По информации ведомства, мужчина находится под стражей, а следственные действия продолжаются. ФСБ уточнила, что подозреваемый действовал в интересах иностранной разведки, что и стало основанием для возбуждения дела, передает РИА Новости.
