Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Украине данные о ПВО

ФСБ России в пятницу, 10 октября, сообщила о задержании жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, мужчина, родившийся в 1980 году и имеющий гражданство России и Украины, был арестован на два месяца.

ФСБ России в пятницу, 10 октября, сообщила о задержании жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, мужчина, родившийся в 1980 году и имеющий гражданство России и Украины, был арестован на два месяца.

Сотрудники спецслужбы отметили, что подозреваемый через мессенджер Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он якобы собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе по указанию куратора.

В ФСБ подчеркнули, что действия задержанного квалифицируются по статье 275 УК России «Государственная измена». В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, мужчина находится под стражей, а следственные действия продолжаются. ФСБ уточнила, что подозреваемый действовал в интересах иностранной разведки, что и стало основанием для возбуждения дела, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По данным службы, нападения готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации.