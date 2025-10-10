Шансы найти их живыми минимальны: СК назвал основную версию пропажи семьи в Красноярском крае

По данным источника, версии о криминальном характере исчезновения или о том, что семья могла уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Также следствие обнаружило, что паспорта всех членов семьи находились в их автомобиле.