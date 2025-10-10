Ричмонд
Шансы найти их живыми минимальны: СК назвал основную версию пропажи семьи в Красноярском крае

СК рассматривает несчастный случай как основную версию пропажи семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

Следователи рассматривают несчастный случай как основную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. По информации источника RT в следственном управлении, шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные.

По данным источника, версии о криминальном характере исчезновения или о том, что семья могла уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Также следствие обнаружило, что паспорта всех членов семьи находились в их автомобиле.

Последний зафиксированный сигнал от смартфона главы семьи поступил вечером 28 сентября — в день исчезновения. Спасатели уже добрались до этого места, но поиски осложняются сложным рельефом местности, которая представляет собой скользкие валуны, покрытые снегом, и многочисленные расщелины. Поисковые работы в труднодоступном районе продолжаются.

Ранее KP.RU сообщил, что пропавшие супруги Усольцевы не собирались брать с собой дочку. Туристы знали о сложности маршрута и хотели оставить ребенка с бабушкой, но что-то пошло не так.