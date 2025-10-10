Уголовное дело выжившего в двухмесячном дрейфе по Охотскому морю дошло до суда

Напомним, в октябре прошлого года после поломки двигателя у берегов нашего региона дрейф на резиновом катамаране продолжался 67 дней. И только поздним вечером 14 октября единственного выжившего Михаила Пичугина у берегов Камчатки заметил экипаж рыболовецкого судна с говорящим названием «Ангел». Михаилу оказали первую помощь и доставили его в Магадан. 9 августа 2024 года трое мужчин (сам Пичугин, его брат и племянник) на маломерном судне «Байкат 470» отправились от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря.