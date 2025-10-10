Уголовное дело выжившего в двухмесячном дрейфе по Охотскому морю дошло до суда

Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Бурятии Михаила Пичугина направлено для рассмотрения по существу и вынесения приговора в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края. Чудом выживший в двухмесячном дрейфе на маломерном судне по Охотскому морю гражданин обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «использование заведомо подложного документа», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в октябре прошлого года после поломки двигателя у берегов нашего региона дрейф на резиновом катамаране продолжался 67 дней. И только поздним вечером 14 октября единственного выжившего Михаила Пичугина у берегов Камчатки заметил экипаж рыболовецкого судна с говорящим названием «Ангел». Михаилу оказали первую помощь и доставили его в Магадан. 9 августа 2024 года трое мужчин (сам Пичугин, его брат и племянник) на маломерном судне «Байкат 470» отправились от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря.
— Управляя маломерным судном, обвиняемый проигнорировал требования о соблюдении допустимого для данного вида транспортного средства отдаления от берега на расстояние не более 3 км и прокладывал маршрут через запрещенные для таких судов районы плавания, — отметили в прокуратуре. — Кроме того, он не обеспечил техническое обслуживание мотора лодки и устранение имевшихся неисправностей.
Примерно в 19 км от берега произошла поломка мотора, судно утратило способность передвижения и более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. От переохлаждения и истощения родственники обвиняемого погибли. Средств спутниковой или радиосвязи на борту не имелось.
— Также установлено, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные, — подчеркнули в ведомстве.