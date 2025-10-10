В Астане любителей попеть и подраться отправили за решетку

Установлено, что конфликт произошел между посетителями караоке-бара. Все участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе конфликта участники вышли на проезжую часть, создавая угрозу безопасности дорожного движения. В результате оперативных действий полицейские задержали четырех мужчин в возрасте от 22 до 28 лет. В отношении их составлены административные протоколы.