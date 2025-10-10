Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске

На первых кадрах три бойца СОБРа выламывают двери дома при помощи кувалды. Также на видео запечатлены комнаты, автомобили BMW и Jaguar, пачки денег в разных валютах и часы, включая как минимум одну модель Burberry.
Следственные органы задержали бывшего генерального директора и его коллегу по подозрению в крупном налоговом мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2022 год он организовал схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 260 млн руб.
Фигурант создал фиктивные организации и оформлял поддельные документы — договоры, счета-фактуры и другие бумаги, которые имитировали финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов компания незаконно занижала налоги на добавленную стоимость и налог на прибыль. Кроме того, 13 мая 2025 года подозреваемые изготовили фальшивые платежные поручения и перевели 10 млн руб. между счетами подконтрольных фирм за несуществующие услуги.
Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Красноярскому краю. В Следственном комитете имена фигурантов дела не назвали. NGS24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что один из подозреваемых — бывший депутат красноярского горсовета Разим Абасов, который ранее руководил компанией «Монолитстрой».