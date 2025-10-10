Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске

Фигурант создал фиктивные организации и оформлял поддельные документы — договоры, счета-фактуры и другие бумаги, которые имитировали финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов компания незаконно занижала налоги на добавленную стоимость и налог на прибыль. Кроме того, 13 мая 2025 года подозреваемые изготовили фальшивые платежные поручения и перевели 10 млн руб. между счетами подконтрольных фирм за несуществующие услуги.