Более 260 жилых домов остались без тепла и горячей воды в Химках

Горячее водоснабжение и отопление временно отключены в более чем 260 домах и 20 социальных учреждениях в Химках из-за сбоя в коммунальной системе. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
— Из-за технологического сбоя временно ограничена подача горячего водоснабжения и центрального отопления более чем в 260 многоквартирных домах и свыше 20 социальных объектах в Химках, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.
Глава Химок Елена Землякова сообщила, что все аварийные бригады работают над восстановлением подачи воды и тепла.
Ранее теплоснабжающую организацию в Химках признали виновной в загрязнении реки. В прокуратуре Московской области зафиксировали факт загрязнения реки, которая была наполнена не только сточными водами, но и другими отходами: строительным мусором и отработанными шинами. Руководство теплоснабжающей компании устранило нарушение.
В августе текущего года в Химках на Совхозной улице прорвало теплотрассу. По словам местных жителей, улицу затопило кипятком.