Более 260 жилых домов остались без тепла и горячей воды в Химках

Горячее водоснабжение и отопление временно отключены в более чем 260 домах и 20 социальных учреждениях в Химках из-за сбоя в коммунальной системе. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.