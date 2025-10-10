Ричмонд
В Перми пассажир напал на водителя автобусного маршрута № 5

Об драке в автобусе сообщили очевидцы.

Источник: «В курсе.ру»

Пермский транспорт становится заметно комфортней и удобнее. Вот только культура некоторой части пассажиров остается на прежнем уровне. Многие из них не оплачивают проезд, другие ищут конфликты и нарушают общественный порядок.

Об одном из таких случаев рассказали пассажиры автобусного маршрута № 5 «Комсомольская площадь — микрорайон Новобродовский». Они сообщили о драке с участием неадекватного молодого человека и водителя автобуса. Парень подошел к водительской кабине и начал высказывать свое недовольство.

Словесная перепалка обернулась побоищем после выхода водителя из кабины. В этот момент в автобусе остались только женщины, которые побоялись вмешаться в конфликт мужчин.

По словам пассажиров, оба участника конфликта отправились в полицию. Издание «В курсе.ру». сделало соответствующий запрос, ответ на который пока не поступил.