Жителю Минской области за наркосбыт грозит до 15 лет лишения свободы

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков молодой человек работал закладчиком на наркомаркет. По заданию куратора он забирал оптовые партии психотропа, делил на мелкие дозы и раскладывал в Могилеве. Выяснилось, что поработать ему удалось всего десять дней.