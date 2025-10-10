Ричмонд
Жителю Минской области за наркосбыт грозит до 15 лет лишения свободы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали 22-летнего жителя Минской области. Он хранил при себе около 100 г особо опасного психотропного вещества для сбыта, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков молодой человек работал закладчиком на наркомаркет. По заданию куратора он забирал оптовые партии психотропа, делил на мелкие дозы и раскладывал в Могилеве. Выяснилось, что поработать ему удалось всего десять дней.

В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

«Легкие деньги несут за собой тяжелые последствия. Связь с наркотиками может легко лишить будущего, их распространение строго наказуемо», — напомнили правоохранители.