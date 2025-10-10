Жителю Минской области за наркосбыт грозит до 15 лет лишения свободы

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков молодой человек работал закладчиком на наркомаркет. По заданию куратора он забирал оптовые партии психотропа, делил на мелкие дозы и раскладывал в Могилеве. Выяснилось, что поработать ему удалось всего десять дней.
В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
«Легкие деньги несут за собой тяжелые последствия. Связь с наркотиками может легко лишить будущего, их распространение строго наказуемо», — напомнили правоохранители.