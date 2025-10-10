Ричмонд
Тренера по единоборствам оштрафовали за наркорекламу в Челябинске

В Челябинске оштрафовали 26-летнего тренера по единоборствам, который наносил на фасады зданий рекламу наркошопов. За свои «художества» трафаретчику придётся заплатить 70 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в городской администрации.

— Личность правонарушителя в конце августа установили полицейские по камерам видеонаблюдения, — рассказали в мэрии. — Молодого человека задержали и возбудили административное дело. Он подтвердил, что ради быстрого заработка оставил трафаретные надписи более чем на 30 домах.

В итоге спортсмену выписали 14 штрафов по пять тысяч рублей. Решение о наказании приняла городская административная комиссия.

— На заседание комиссии мужчина не явился. Однако оплатить штрафы ему всё-таки придется, — добавили в мэрии. — Кроме того, ему предстоят судебные разбирательства с управляющей компанией, которая намерена взыскать с него компенсацию нанесённого ущерба.