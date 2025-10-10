Шокирующее видео: маленькая девочка выпала из движущегося автомобиля

К счастью, трагедии удалось избежать: на момент происшествия позади не было других автомобилей, движущихся на высокой скорости, и девочка, несмотря на испуг и шок, смогла быстро подняться на ноги. После падения она метнулась к обочине, где к ней подбежал молодой парень — прохожий, который подхватил ребенка и вынес её с проезжей части.