Шокирующее видео: маленькая девочка выпала из движущегося автомобиля

К счастью, трагедии удалось избежать: на момент происшествия позади не было других автомобилей, движущихся на высокой скорости, и девочка, несмотря на испуг и шок, смогла быстро подняться на ноги. После падения она метнулась к обочине, где к ней подбежал молодой парень — прохожий, который подхватил ребенка и вынес её с проезжей части.
При этом машина, из которой выпала девочка, спокойно поехала дальше с открытой дверью, а водитель, по всей видимости, даже не заметил пропажи пассажира.
Точное место съёмки видео пока не установлено, как и подробности о состоянии ребенка. Правоохранительные органы пока не прокомментировали этот инцидент.
Так что если вы не хотите пристёгивать ребёнка ремнём, то хотя бы заблокируйте двери. Иногда одно простое действие может спасти жизнь.