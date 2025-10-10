Ричмонд
Шокирующее видео: маленькая девочка выпала из движущегося автомобиля

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В социальных сетях стремительно распространяется видео, которое повергло многих пользователей в шок. На кадрах, снятых регистратором, видно, как из движущегося автомобиля внезапно выпадает маленькая девочка. Судя по всему, ребёнок случайно открыл дверь, не подозревая об опасности.

Источник: Vaib.Uz

К счастью, трагедии удалось избежать: на момент происшествия позади не было других автомобилей, движущихся на высокой скорости, и девочка, несмотря на испуг и шок, смогла быстро подняться на ноги. После падения она метнулась к обочине, где к ней подбежал молодой парень — прохожий, который подхватил ребенка и вынес её с проезжей части.

При этом машина, из которой выпала девочка, спокойно поехала дальше с открытой дверью, а водитель, по всей видимости, даже не заметил пропажи пассажира.

Точное место съёмки видео пока не установлено, как и подробности о состоянии ребенка. Правоохранительные органы пока не прокомментировали этот инцидент.

Так что если вы не хотите пристёгивать ребёнка ремнём, то хотя бы заблокируйте двери. Иногда одно простое действие может спасти жизнь.