Алан Марзаев заявил, что доказательства против него получены под пытками

Согласно обвинительному заключению, чиновник потребовал по 10% от каждого из 6 контрактов дорожной компании «Дорттрнасстрой». Общая сумма взятки составляла более 56 млн рублей, из них чиновник через посредника, ныне покойного министра транспорта республики Александра Клебанова, получил 37 млн. Деньги, согласно гособвинению передавались через водителей Марзаева и Клебанова, которые ни о чем не подозревали.