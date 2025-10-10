Алан Марзаев заявил, что доказательства против него получены под пытками

И.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаев заявил, что доказательства против него получены под пытками.
Согласно обвинительному заключению, чиновник потребовал по 10% от каждого из 6 контрактов дорожной компании «Дорттрнасстрой». Общая сумма взятки составляла более 56 млн рублей, из них чиновник через посредника, ныне покойного министра транспорта республики Александра Клебанова, получил 37 млн. Деньги, согласно гособвинению передавались через водителей Марзаева и Клебанова, которые ни о чем не подозревали.
Алан Марзаев в суде заявил, что доказательства являются недопустимыми.
«Данные доказательства получены под психологическими физическим давлением после многочасовых избиений моего водителя и пыток с применением электрического шока, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы и проверкой, проведенной, военной следственного управления Самары, — заявил Алан Марзаев. — Само обвинение является результатом многолетней системной провокации со стороны группы сотрудников правоохранительных органов».