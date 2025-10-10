Суд оставил под арестом экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

По версии следствия, представители диаспоры подыскали исполнителя среди своих соотечественников. Им стал Эльман Сулейманов. Киллер 6 мая 2010 года выстрелил в жертву, но у пистолета случилась осечка. Второй раз он стрелял 14 мая, но снова неудачно — Ширинов смог его задержать с помощью своего сына. Сулейманов дал показания на заказчиков. Киллер признался, что заказчиками убийства Ширинова являются глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, братья Аяз и Акиф Сафаровы и некий Нофал Курбанов. Ширинов в период следствия также заявил, что, когда он скрутил киллера Сулейманова, тот сказал ему лично: «Тебя мне заказали председатель азербайджанской общины и братья Сафаровы». По факту покушения 25 июня 2010 года в отношении Сулейманова в ОП № 2 Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».