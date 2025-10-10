Суд оставил под арестом экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Экс-глава азербайджанской диаспоры останется под стражей до 30 декабря, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов. 24 сентября 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Шахину Шыхлински. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Адвокат обжаловал решение в суде вышестоящей инстанции, прося изменить меру пресечения на более мягкую. ЕАН писал, что вечером 1 июля бывшего главу диаспоры Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы задержали сотрудники спецназа около торгового центра «Баку Плаза», который принадлежит семье Шыхлински.
В это время Шыхлински ехали на бронированном Mercedes Gelandewagen. На видеозаписи задержания видно, что к машине подбегают люди в камуфляже без опознавательных знаков и на ходу бьют у нее стекла. Водитель начинает сдавать назад, и один из силовиков падает. Потом Шыхлински открыли двери, их вытащили и повалили лицом на асфальт. Мутвалы почти сразу же отпустили, а Шахина отвезли в СКР по Свердловской области. Он якобы имел статус свидетеля, и после допроса его отпустили.
16 июля в Ленинском суде был арестован Мутвалы, а его отец уехал в Москву и спрятался на территории посольства Азербайджана. 2 августа Шахин Шыхлински вышел из посольства и сдался силовикам. Решением Басманного суда он так же арестован. Шахин Шыхлински подозревается в организации заказного убийства в 2010 году. Тогда пытались убить предпринимателя Фехруза Ширинова, который не хотел платить дань диаспоре.
По версии следствия, представители диаспоры подыскали исполнителя среди своих соотечественников. Им стал Эльман Сулейманов. Киллер 6 мая 2010 года выстрелил в жертву, но у пистолета случилась осечка. Второй раз он стрелял 14 мая, но снова неудачно — Ширинов смог его задержать с помощью своего сына. Сулейманов дал показания на заказчиков. Киллер признался, что заказчиками убийства Ширинова являются глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, братья Аяз и Акиф Сафаровы и некий Нофал Курбанов. Ширинов в период следствия также заявил, что, когда он скрутил киллера Сулейманова, тот сказал ему лично: «Тебя мне заказали председатель азербайджанской общины и братья Сафаровы». По факту покушения 25 июня 2010 года в отношении Сулейманова в ОП № 2 Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Кировского судебного района Екатеринбурга 8 августа 2012 уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности. 22 сентября 2010 года в отношении Сулейманова в СК было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», однако и оно впоследствии было прекращено. В 2017 году СКР по Свердловской области возобновил расследование этого дела. И снова Сулейманов подтвердил свои показания, что заказчиками убийства были Шыхлински и братья Сафаровы.
Впоследствии Сулейманов умер от естественных причин, а дело в отношении Шыхлински и Сафаровых тогда так и не появилось. Стоит добавить, что братья Аяз и Акиф Сафаровы в настоящее время также арестованы в Екатеринбурге. Помимо организации неудавшегося убийства Ширинова, их обвиняют в убийствах Юнуса Пашаева (2001 год) и Икрама Гаджиева (2011 год).