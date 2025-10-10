Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье расследуется поджог машины

Ночью в полицию Владивостока поступило сообщение о возгорании автомобиля Nissan Juke, припаркованного во дворе многоквартирного дома на улице Днепровской. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Опросив свидетелей и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что это был поджог, а также выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что мотивом преступления стала месть. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигуранту избирается мера пресечения.

Ночью в полицию Владивостока поступило сообщение о возгорании автомобиля Nissan Juke, припаркованного во дворе многоквартирного дома на улице Днепровской. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Опросив свидетелей и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что это был поджог, а также выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что мотивом преступления стала месть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигуранту избирается мера пресечения.