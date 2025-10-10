Отправку контрактников в зону СВО превратили в криминальный бизнес

Местный житель и трое приезжих из Псковской области подозреваются в серии мошенничеств в отношении участников специальной военной операции. Предварительно установлено, что аферисты действовали с середины минувшего года, используя связи в военных комиссариатах Псковской области. Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья. Злоумышленники связывались с такими гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону проведения СВО. Новобранцев привозили в Санкт-Петербург и с помощью связей в пунктах отбора районных администраций на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта. При этом кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. Однако на самом деле все поступившие средства сразу направлялись на подконтрольные аферистам счета. Следователями Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. По имеющимся данным, пострадавших более 40, при этом некоторые из них погибли в зоне проведения СВО. Сумма ущерба может превышать 80 млн рублей.