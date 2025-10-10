Мошенники заработали на контрактах для службы в зоне СВО 80 млн рублей

Преступная группа, использовавшая связи в военных комиссариатах Псковской области, организовала масштабное мошенничество с контрактами для службы в зоне СВО. Злоумышленникам удалось похитить более 80 миллионов рублей у более чем 40 потерпевших. О задержании сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.