В Братске школьница сообщила о пожаре и тем самым предотвратила серьезные последствия от возгорания

В Братске на пожаре пострадала пенсионерка. Инцидент произошел на бульваре Победы днем 9 октября. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: МЧС РФ

Пожар начался в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома, от загоревшегося лампового телевизора. Находившаяся в квартире 65-летняя женщина смогла покинуть ее, но потеряла сознание в подъезде.

О пожаре по номеру 112 сообщила 12-летняя школьница. Девочка проходила мимо дома и заметила отблески пламени в окне одной из квартир. Подойдя поближе, она увидела огонь в комнате.

Первое подразделение прибыло к месту уже через 4 минуты. Пострадавшую женщину, получившую отравление угарным газом, обнаружило звено газодымозащитной службы. Ее эвакуировали в безопасное место, где передали бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 4 квадратных метра. По словам специалистов, если бы девочка не сообщила огнеборцам о возгорании, то пожар мог быть больше, а пострадавшей пенсионерке не была бы оказана своевременная помощь.