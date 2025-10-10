В Братске школьница сообщила о пожаре и тем самым предотвратила серьезные последствия от возгорания

Пожар начался в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома, от загоревшегося лампового телевизора. Находившаяся в квартире 65-летняя женщина смогла покинуть ее, но потеряла сознание в подъезде.
О пожаре по номеру 112 сообщила 12-летняя школьница. Девочка проходила мимо дома и заметила отблески пламени в окне одной из квартир. Подойдя поближе, она увидела огонь в комнате.
Первое подразделение прибыло к месту уже через 4 минуты. Пострадавшую женщину, получившую отравление угарным газом, обнаружило звено газодымозащитной службы. Ее эвакуировали в безопасное место, где передали бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 4 квадратных метра. По словам специалистов, если бы девочка не сообщила огнеборцам о возгорании, то пожар мог быть больше, а пострадавшей пенсионерке не была бы оказана своевременная помощь.