Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киллера и пособника в убийстве директора лицея задержали спустя 23 года в Люберцах

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Люберцах киллера и пособника в убийстве директора лицея — преступление было совершено 23 года назад. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил Telegram-канале «112».

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Люберцах киллера и пособника в убийстве директора лицея — преступление было совершено 23 года назад. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил Telegram-канале «112».

Убийство произошло 10 октября 2002 года. Тогда неизвестный мужчина расстрелял заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса. Пострадавшему попытался помочь его коллега, однако злоумышленник выстрелил и в него.

Несмотря на ранения второй мужчина выжил. Кроме того, киллер ранил еще одного свидетеля убийства, после чего скрылся. Полиции удалось задержать преступников только спустя 23 года. Ими оказались Михаил Колосов и Андрей Гусев.

Выяснилось, что в 2002 году криминальный авторитет заказал убийство директора лицея — он заплатил исполнителю 300 долларов. Через пять месяцев после трагедии заказчик погиб в аварии, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными, уточнили в публикации.

Кроме того, серийный убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», который в 90-х зарубил топором пять человек, отсидел второй срок и недавно вышел на свободу.