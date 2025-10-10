Киллера и пособника в убийстве директора лицея задержали спустя 23 года в Люберцах

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Люберцах киллера и пособника в убийстве директора лицея — преступление было совершено 23 года назад. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил Telegram-канале «112».
Убийство произошло 10 октября 2002 года. Тогда неизвестный мужчина расстрелял заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса. Пострадавшему попытался помочь его коллега, однако злоумышленник выстрелил и в него.
Несмотря на ранения второй мужчина выжил. Кроме того, киллер ранил еще одного свидетеля убийства, после чего скрылся. Полиции удалось задержать преступников только спустя 23 года. Ими оказались Михаил Колосов и Андрей Гусев.
Выяснилось, что в 2002 году криминальный авторитет заказал убийство директора лицея — он заплатил исполнителю 300 долларов. Через пять месяцев после трагедии заказчик погиб в аварии, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными, уточнили в публикации.
