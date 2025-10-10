В Чайковском мужчину подозревают в незаконной вырубке леса на крупную сумму

В Чайковском городском округе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев. По информации полиции, местного жителя 1980 года рождения подозревают в причинении крупного ущерба лесному фонду — сумма ущерба оценивается в 110 тысяч рублей.
Инцидент произошел в конце сентября. Руководитель Чайковского лесничества сообщил в полицию, что во время планового обхода лесного участка в районе Кемульского сельского поселения был обнаружен факт вырубки деревьев — в том числе берез, лип, осин и ольхи — без соответствующего разрешения.
Сотрудники МВД провели оперативные мероприятия, в результате которых установили предполагаемого нарушителя. Мужчина был задержан, дал признательные показания и выразил готовность полностью возместить нанесённый ущерб.
В настоящее время следствие продолжается. Правоохранительные органы собирают доказательства и устанавливают все детали произошедшего. Подозреваемому назначена мера пресечения — подписка о невыезде и обязательство соблюдать установленные правила поведения.