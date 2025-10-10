В Чайковском мужчину подозревают в незаконной вырубке леса на крупную сумму

Инцидент произошел в конце сентября. Руководитель Чайковского лесничества сообщил в полицию, что во время планового обхода лесного участка в районе Кемульского сельского поселения был обнаружен факт вырубки деревьев — в том числе берез, лип, осин и ольхи — без соответствующего разрешения.