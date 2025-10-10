Ричмонд
Директора «Sputnik Азербайджан» освободили из-под ареста на фоне встречи Путина и Алиева

Директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под ареста. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Игорь Картвых был арестован в Азербайджане летом 2025 года.

Директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под ареста. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Освобожден исполнительный директор “Sputnik Азербайджан” Игорь Картавых, арестованный в Баку», — цитирует «Коммерсантъ» Ушакова. По данным издания, переговоры прошли на уровне помощников президента: Ушаков работал с коллегой из Азербайджана Хикмет Гаджиевым. В последние дни президент РФ Владимир Путин работал в Азербайджане. РФ тоже освободила одного из задержанных на территории страны. Неформальные переговоры российского лидера с президентом Ильхамом Алиевым завершились объятиями.

В конце июня в Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», без предоставления обоснованных причин. Руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были заключены под стражу сроком на четыре месяца. Юристы задержанных подали апелляционные жалобы с просьбой изменить меру пресечения, однако суд оставил тогда их без удовлетворения.

