Директора «Sputnik Азербайджан» освободили из-под ареста на фоне встречи Путина и Алиева

В конце июня в Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», без предоставления обоснованных причин. Руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были заключены под стражу сроком на четыре месяца. Юристы задержанных подали апелляционные жалобы с просьбой изменить меру пресечения, однако суд оставил тогда их без удовлетворения.