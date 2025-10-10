Ричмонд
При заходе на посадку в Омске зафиксировали обледенение самолета

Пилотам удалось избежать катастрофы.

Источник: Комсомольская правда

6 октября Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся с сильным обледенением при заходе на посадку в омском аэропорту. Инцидент произошел с бортом RA-73718, выполнявшим рейс AFL2859 Красноярск-Омск. Новость сообщил канал AVIAINCIDENT Premium.

Экипаж доложил о серьезной проблеме в 02:33 UTC. В этот время лайнер пересекал эшелон FL280 — находился на высоте около 2,4 км. Несмотря на сложные погодные условия, пилотам удалось успешно справиться с ситуацией. Они благополучно посадили судно спустя 8 минут — в 02:41 UTC.

Инцидент произошел в зоне ответственности Новосибирского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. Обстоятельства происшествия выясняются.

