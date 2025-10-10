При заходе на посадку в Омске зафиксировали обледенение самолета

Экипаж доложил о серьезной проблеме в 02:33 UTC. В этот время лайнер пересекал эшелон FL280 — находился на высоте около 2,4 км. Несмотря на сложные погодные условия, пилотам удалось успешно справиться с ситуацией. Они благополучно посадили судно спустя 8 минут — в 02:41 UTC.