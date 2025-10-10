За попытку присоединиться к террористам туапсинцу грозит пожизненный срок

48-летний житель Туапсе обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», а также по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ «Приготовление к совершению госизмены, а именно приготовление к совершению перехода на сторону противника — участию в составе непосредственно противостоящих РФ сил (войск) Украины в ходе проводимой ВС РФ и сотрудниками правоохранительных органов СВО, связанной с применением вооружения и военной техники».