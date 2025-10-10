За попытку присоединиться к террористам туапсинцу грозит пожизненный срок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
48-летний житель Туапсе обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», а также по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ «Приготовление к совершению госизмены, а именно приготовление к совершению перехода на сторону противника — участию в составе непосредственно противостоящих РФ сил (войск) Украины в ходе проводимой ВС РФ и сотрудниками правоохранительных органов СВО, связанной с применением вооружения и военной техники».
По версии следствия, 23 апреля он, понимая, что действует против безопасности России, собрал вещи и документы и готовился сесть в автобус маршрута Краснодар — Донецк. Мужчина планировал присоединиться к террористической организации Легион «Свобода России»*.
Его перехватили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело в настоящее время направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного срока.
*Запрещенная в России террористическая организация
Напомним, задержанный в аэропорту Сочи москвич хотел вступить в ряды «ИГИЛ». 30-летнего жителя Москвы Южный окружной военный суд признал виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).