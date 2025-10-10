Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму опровергли вброс о появившемся мазуте на побережье

В Крыму опровергли вброс о появившемся мазуте на побережье. Это прокомментировал в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков.

Источник: РИА "Новости"

Очередной фейк о ситуации в Крыму распространили украинские противники. «Новость» из разряда нелогичных появилась в конце сезона об усугублении экологической ситуации на побережье.

«Украинские бойцы соцсетей и мессенджеров внезапно обнаружили мазут на крымских пляжах. Все как в учебнике: крупный план, галька и черное нечто… Только наши враги забыли, что если набирать школьников для работы на инфо-фронте — результат будет соответствующим. Учите физику. При жаре под +40 летом и температуре воды за +25 мазут не выбрасывало, а сейчас “пошли выбросы”? Ага… верим», — написал Олег Крючков.

Напомним, что крымское побережье было очищено от выбросов нефтепродуктов к началу сезона. Тогда собрали более 882 тонн замазученного песка и грунта. Для этого было обследовано 500 километров берега, из которых очищено 254 километра. В Севастополе обследовано 165 километров побережья, было собрано и вывезено 849,73 тонны загрязненного материала. О новых выбросах официальной информации не было.

Ранее мы сообщали, что с инициативой против дипфейков выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин. Он предложил разработал законопроект, в котором прописаны механизмы блокировки материалов с дезинформацией.