В Крыму опровергли вброс о появившемся мазуте на побережье

Очередной фейк о ситуации в Крыму распространили украинские противники. «Новость» из разряда нелогичных появилась в конце сезона об усугублении экологической ситуации на побережье.
«Украинские бойцы соцсетей и мессенджеров внезапно обнаружили мазут на крымских пляжах. Все как в учебнике: крупный план, галька и черное нечто… Только наши враги забыли, что если набирать школьников для работы на инфо-фронте — результат будет соответствующим. Учите физику. При жаре под +40 летом и температуре воды за +25 мазут не выбрасывало, а сейчас “пошли выбросы”? Ага… верим», — написал Олег Крючков.
Напомним, что крымское побережье было очищено от выбросов нефтепродуктов к началу сезона. Тогда собрали более 882 тонн замазученного песка и грунта. Для этого было обследовано 500 километров берега, из которых очищено 254 километра. В Севастополе обследовано 165 километров побережья, было собрано и вывезено 849,73 тонны загрязненного материала. О новых выбросах официальной информации не было.
Ранее мы сообщали, что с инициативой против дипфейков выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин. Он предложил разработал законопроект, в котором прописаны механизмы блокировки материалов с дезинформацией.