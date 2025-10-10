В Крыму опровергли вброс о появившемся мазуте на побережье

«Украинские бойцы соцсетей и мессенджеров внезапно обнаружили мазут на крымских пляжах. Все как в учебнике: крупный план, галька и черное нечто… Только наши враги забыли, что если набирать школьников для работы на инфо-фронте — результат будет соответствующим. Учите физику. При жаре под +40 летом и температуре воды за +25 мазут не выбрасывало, а сейчас “пошли выбросы”? Ага… верим», — написал Олег Крючков.