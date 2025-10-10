Ричмонд
Уфимка организовала в своей квартире наркопритон

Обвиняемая признала свою вину.

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств. По версии дознания, с 2023 года женщина организовала в своей квартире, расположенной в доме по улице Петрозаводской в Уфе, наркопритон. Она оборудовала жилье предметами, необходимыми для изготовления и употребления наркотиков.

За использование помещения наркозависимые лица, посещающие ее жилище, предоставляли запрещенные вещества. Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции. Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.