В Воронеже два человека пострадали в ДТП с «Ладой» и «Тойотой»

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшими, которая произошла вечером 9 октября в Воронеже.
По предварительным данным дорожной полиции, примерно в 18.10 на улице Курчатова 30-летняя автомобилистка на «Ладе Гранта», следовавшая от песчаного карьера в сторону улицы Малышевской, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Тайоте Королла» — машины столкнулись.
В больницу с травмами попали два человека: 38-летняя автомобилистка «Тайоты» и 19-летний пассажир «Лады».
Автоинспекторы проводят проверку.
За 9 октября в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 93 ДТП, в них пострадали 12 человек.