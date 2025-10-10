Ричмонд
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с «Ладой» и «Тойотой»

На воронежской улице «Ладе Гранта» врезалась в «Тайоту Короллу».

Источник: ГАИ Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшими, которая произошла вечером 9 октября в Воронеже.

По предварительным данным дорожной полиции, примерно в 18.10 на улице Курчатова 30-летняя автомобилистка на «Ладе Гранта», следовавшая от песчаного карьера в сторону улицы Малышевской, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Тайоте Королла» — машины столкнулись.

В больницу с травмами попали два человека: 38-летняя автомобилистка «Тайоты» и 19-летний пассажир «Лады».

Автоинспекторы проводят проверку.

За 9 октября в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 93 ДТП, в них пострадали 12 человек.