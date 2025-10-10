В Воронеже два человека пострадали в ДТП с «Ладой» и «Тойотой»

По предварительным данным дорожной полиции, примерно в 18.10 на улице Курчатова 30-летняя автомобилистка на «Ладе Гранта», следовавшая от песчаного карьера в сторону улицы Малышевской, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Тайоте Королла» — машины столкнулись.