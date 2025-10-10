Дело жителя Бурятии Михаила Пичугина о гибели родных в море передано в суд

В суд направлено уголовное дело 46-летнего жителя Бурятии Михаила Пичугина, который провел два месяца в дрейфе на резиновой лодке в Охотском море после поломки мотора. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Напомним, тогда его брат и несовершеннолетний племянник погибли от истощения и переохлаждения. По версии правоохранителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений со стороны судоводителя. В августе 2024 года мужчина на лодке «Baikat 470» отправился в рискованный переход от сахалинского села Москальво к Шантарским островам.
— Он игнорировал правила: удалился от берега на 19 километров, хотя для такого судна допустимое расстояние не превышает трех, и прошел через районы, запрещенные для плавания маломерных судов. Кроме того, мотор лодки не был должным образом подготовлен к длительному путешествию, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
На обратном пути двигатель вышел из строя, и лодка с тремя людьми на борту начала дрейфовать. Судно, на котором не было ни спутниковой связи, ни радио, бесконтрольно перемещалось по морю более 60 дней. Спасатели обнаружили лодку лишь в октябре у побережья Камчатки. К тому моменту родственники Пичугина уже погибли.
Также следствие выявило, что при регистрации своего судна мужчина использовал подложный документ. Он внес в договор купли-продажи недостоверные данные о мощности мотора и заменил заводские таблички на корпусе, чтобы скрыть реальные характеристики.
Михаилу Пичугину, пережившему гибель близких и 67 дней дрейфа, теперь грозит до 7 лет лишения свободы по статьям о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть двух человек, и использовании подложного документа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска выплатит 230 тысяч рублей за ДТП с машиной скорой помощи.