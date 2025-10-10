Спешащий на урок школьник влетел в «Тойоту» на электровелосипеде

В Красноярске спешащий на урок школьник влетел в поворачивающую на перекрестке «Тойоту». Как сообщили в красноярской ГАИ, подростка доставили с травмами в больницу.
Авария произошла утром 10 октября на улице Крупской. По кадрам с камеры уличного видеонаблюдения видно, что 15-летний парень движется на скутере по проезжей части, и не успевает среагировать на поворачивающий автомобиль, после удара он врезается в лобовое стекло и падает на асфальт.
В результате столкновения парень получил травмы. Полицейским он объяснил, что сильно торопился на урок.