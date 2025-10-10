В Иркутске гендиректор строительной фирмы ответит в суде за гибель рабочего

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по региону и областной прокуратуры, фигурант, находясь на стройке дома, расположенного по улице Баумана, знал об отсутствии ограждений на лестничных маршах. При этом мужчина допускал проведение работ в опасных условиях и не обеспечивал безопасность работников. В декабре 2024 года один из рабочих упал в неогражденный проем межлестничной площадки. От полученных травм 53-летний мужчина скончался в больнице.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.