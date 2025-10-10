Дочь главаря кубанской банды Цапков лишили прав за пьяное ДТП

В судебное заседание ответчик не явилась, однако через своего защитника полностью признала вину и сообщила о раскаянии в содеянном. В материалах дела также отмечается, что это не первое привлечение Оделин Феррер к ответственности за аналогичные правонарушения. В ходе разбирательства было установлено, что авария случилась из-за того, что 25-летняя девушка за рулем автомобиля Mercedes не выбрала безопасную скорость движения, что и привело к вылету с проезжей части.