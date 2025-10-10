Дочь главаря кубанской банды Цапков лишили прав за пьяное ДТП

Мировой суд Неклиновского района Ростовской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Анастасии Оделин Феррер. Девушка, управлявшая автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, была лишена водительских прав на срок один год и восемь месяцев с одновременным штрафом в 45 тысяч рублей. Инцидент произошел в конце сентября на улице Ленина в селе Николаевка, где подсудимая не справилась с управлением и совершила наезд на жилое строение, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В судебное заседание ответчик не явилась, однако через своего защитника полностью признала вину и сообщила о раскаянии в содеянном. В материалах дела также отмечается, что это не первое привлечение Оделин Феррер к ответственности за аналогичные правонарушения. В ходе разбирательства было установлено, что авария случилась из-за того, что 25-летняя девушка за рулем автомобиля Mercedes не выбрала безопасную скорость движения, что и привело к вылету с проезжей части.
Анастасия Оделин Феррер является дочерью Сергея Цапка, печально известного лидера кущевской преступной группировки. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы в ноябре 2013 года, а в июле 2014 года скончался в следственном изоляторе города Краснодара, где содержался в период обжалования приговора. В результате дорожного происшествия в Николаевке, к счастью, никто из людей не пострадал.