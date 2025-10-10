В пользу избитой школьницы в Волчанске взыскали 70 тыс. рублей

Напомним, 21 ноября 2024 года между 12-летней ученицей шестого класса и 17-летней девятиклассницей произошел конфликт. В результате две девочки, включая 13-летнюю школьницу, в школьном туалете нанесли руками удары по голове и в живот пострадавшей, при этом подростки снимали свои действия на видео. В этот же день шестиклассницу госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы, где врачи установили диагноз — сотрясение головного мозга. Нанесшие повреждения школьницы состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции.