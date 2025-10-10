Ричмонд
Опубликовано видео задержания за мошенничество на контрактах для службы на СВО

ТАСС, 10 октября. Опубликованы кадры задержания четырех человек, которые подозреваются в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО.

На кадрах видны моменты задержания подозреваемых.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что жертвами стали более 40 человек, ущерб превысил 80 млн рублей.

По ее словам, кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. На самом деле все поступившие средства сразу направлялись на подконтрольные аферистам счета.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

