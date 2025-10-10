Опубликовано видео задержания за мошенничество на контрактах для службы на СВО

По ее словам, кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. На самом деле все поступившие средства сразу направлялись на подконтрольные аферистам счета.