Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве

«Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Метро работает с перебоями, цены на такси резко подскочили, доехать на правый берег стоит от тысячи гривен (24 доллара — ред.), в метро и наземном транспорте давка. Поезда по зеленой ветке метро ходят только по правому берегу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.