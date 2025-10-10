Ричмонд
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

Украинское агентство РБК-Украина ранее в пятницу передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения света.

«Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Метро работает с перебоями, цены на такси резко подскочили, доехать на правый берег стоит от тысячи гривен (24 доллара — ред.), в метро и наземном транспорте давка. Поезда по зеленой ветке метро ходят только по правому берегу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.