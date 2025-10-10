Ричмонд
ФСБ задержала жителя Севастополя за сбор данных о ПВО для украинской разведки

Житель Крыма задержан ФСБ по обвинению в государственной измене. По данным следствия, он был завербован спецслужбами Украины и занимался сбором сведений об объектах противовоздушной обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя 1980 года рождения по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Установлено, что мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. По заданию куратора, он собирал и передавал украинской военной разведке сведения о местах расположения средств противовоздушной обороны в Крыму и Севастополе.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ снова призывает россиян к бдительности в интернете. Представители украинских спецслужб активно вербуют людей в мессенджерах, чтобы склонить их к совершению тяжких преступлений. В ведомстве напоминают, что необдуманные и незаконные действия влекут за собой уголовную ответственность.