ФСБ задержала жителя Севастополя за сбор данных о ПВО для украинской разведки

Установлено, что мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. По заданию куратора, он собирал и передавал украинской военной разведке сведения о местах расположения средств противовоздушной обороны в Крыму и Севастополе.
Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
ФСБ снова призывает россиян к бдительности в интернете. Представители украинских спецслужб активно вербуют людей в мессенджерах, чтобы склонить их к совершению тяжких преступлений. В ведомстве напоминают, что необдуманные и незаконные действия влекут за собой уголовную ответственность.