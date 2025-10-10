ФСБ задержала жителя Севастополя за сбор данных о ПВО для украинской разведки

ФСБ снова призывает россиян к бдительности в интернете. Представители украинских спецслужб активно вербуют людей в мессенджерах, чтобы склонить их к совершению тяжких преступлений. В ведомстве напоминают, что необдуманные и незаконные действия влекут за собой уголовную ответственность.