Под Пермью сгорела часовня Трифона Вятского

Возможно, это был поджог.

Источник: АиФ

Часовня Трифона Вятского, построенная под Гляденовской горой в Пермском муниципальном округе, сгорела, сообщили в телеграм-канале «Пермь Активная».

На опубликованных снимках видно, что на месте, где раньше стояла часовня, теперь пепелище — от строения практически ничего не осталось. В телеграм-канале также утверждают, что металлический крест оказался в реке, и очевидцы якобы сообщили о том, что на месте проводился некий языческий ритуал.

Портал Properm.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю сообщил, что пожарные прибыли, когда тушить было уже нечего: вызов поступил слишком поздно. Время возгорания неизвестно. Что касается его причин, в ведомстве называют неосторожное обращение с огнём в качестве предварительной версии, однако рассматривают и другие.

Часовня была возведена рядом с местом, где, согласно легенде, в XVI веке отшельником в пещере жил Трифон Вятский, причисленный к лику святых.