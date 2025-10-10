Ричмонд
В Молдове автомобили столкнулись лоб в лоб: В аварии погиб один из водителей, пострадали еще пять человек, в том числе, трое детей

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек, включая 4-месячного младенца, пострадали в аварии в Глодянском районе.

Инцидент произошёл в четверг, 9 октября, вблизи села Яблона. Согласно информации полиции, 21-летняя девушка за рулём Mercedes не справилась с управлением автомобилем и выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с Dacia Duster, которой управлял 65-летний мужчина.

В результате аварии пострадали автоледи и её пассажиры: 27-летний мужчина и дети в возрасте 4 месяцев, 4 и 16 лет. Источники сообщают, что 65-летний водитель Dacia Duster скончался.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

