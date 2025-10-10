Ричмонд
Минчанин лишился крупной суммы денег, оплатив букет для жены друга

Житель Минска оплатил букет для жены друга и потерял все свои деньги.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин лишился крупной суммы денег, оплатив букет для жены друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин оплатил букет цветов для чужой жены и потерял все свои деньги», — отметили в милиции.

Житель Фрунзенского района нашел в социальной сети цветочный магазин и оформил заказ. Однако продавец потребовал внести полную предоплату, которая составляла 140 рублей. Минчанин не смог сам осуществить онлайн-платеж и попросил помощи у своего друга. Тот согласился и сам отправил продавцу квитанцию об оплате букета.

«Тот согласился и сам отправил продавцу в директ квитанцию об оплате букета. В ответ представители “интернет-магазина” прислали ссылку на поддельный сайт доставки, где мужчина ввел номер телефона и данные банковской карты», — привели подробности в ГУВД.

В милиции заметили, что после этого с карты мужчины было списано 2700 рублей, мошенники перестали выходить на связь, а букет цветов жене друга так и не доставили. По указанному факту проводилась проверка. По ее результатам было заведено уголовное дело за мошенничество.

