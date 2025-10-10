Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал директора обрушившейся школы в Татарске

В пятницу, 10 октября, суд в Татарске избрал меру пресечения директору обрушившейся школы № 5 в Татарске Людмиле Лиховец.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Лиховец Л. А. предъявлено обвинение по пунктам «в, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Совершение должностным лицом действий, … повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества, совершенные с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетних».

Директору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста — до 21 ноября.

Ранее выяснилось, что школа № 5 в Татарске была введена в эксплуатацию в 1937 году. Последние десять лет здание не ремонтировали. Школьников после инцидента перевели на дистанционное обучение, после обещали распределить в другие школы. В результате обрушения, к счастью, никто не пострадал.

Кирилл Суржик.