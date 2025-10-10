Суд арестовал директора обрушившейся школы в Татарске

Ранее выяснилось, что школа № 5 в Татарске была введена в эксплуатацию в 1937 году. Последние десять лет здание не ремонтировали. Школьников после инцидента перевели на дистанционное обучение, после обещали распределить в другие школы. В результате обрушения, к счастью, никто не пострадал.