В Челябинской области ФСБ пресекла канал поставки крупных партий наркотиков

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал поставки крупных партий мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
В июне 2025 года силовики задержали мужчину, причастного к деятельности преступной группы, занимавшейся контрабандой наркотиков для последующего сбыта на территории России. При обыске у него обнаружили восемь килограммов мефедрона.
По итогам расследования мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Каслинский городской суд приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Позже, 6 октября, сотрудники УФСБ провели ещё одну операцию. Был задержан очередной участник межрегиональной группы, распространявшей синтетические наркотики через теневые интернет-каналы. При обыске у него изъяли более 14 килограммов мефедрона.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Сотрудники ФСБ отмечают, что работа по выявлению и пресечению каналов поставки наркотиков в регион продолжается.