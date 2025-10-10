Ричмонд
В Челябинске за коррупцию осужден бывший сотрудник Ростехнадзора

В Челябинске за коррупцию осужден бывший сотрудник Ростехнадзора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева.

Отметим, что речь идет про новый приговор — к уже имеющемуся сроку добавили наказание по другим эпизодам.

Советский районный суд на этот раз признал Горбачева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и пунктом «в» части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) УК России.

Сотрудниками УФСБ установлено, что с ноября по декабрь 2020 года фигурант, осуществляя государственный строительный надзор, получил взятку в размере 700 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за подписание заключения о соответствии реконструированного объекта транспортной инфраструктуры федерального значения требованиям проектной документации, но при наличии существенных нарушений.

«С учетом ранее вынесенного приговора новое наказание — лишение свободы в общей сложности на пять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в общей сумме 3 млн 750 тыс. рублей», — сообщила официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.