В Челябинске за коррупцию осужден бывший сотрудник Ростехнадзора

Сотрудниками УФСБ установлено, что с ноября по декабрь 2020 года фигурант, осуществляя государственный строительный надзор, получил взятку в размере 700 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за подписание заключения о соответствии реконструированного объекта транспортной инфраструктуры федерального значения требованиям проектной документации, но при наличии существенных нарушений.