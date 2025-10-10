Полиция ищет участников разборок со стрельбой в Катково под Новосибирском

Инцидент произошел после того, как один из защитников Олег (имя изменено) участвовал в конфликте с вымогателями, избившими ветерана и его жену. Спустя несколько дней к дому Олега приехали 8−9 человек в масках на автомобилях без номеров, потребовав 150 тысяч рублей «за сломанную руку» их товарища.