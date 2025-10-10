Ричмонд
Полиция ищет участников разборок со стрельбой в Катково под Новосибирском

Об этом журналисту Сиб.фм сообщили в ГУ МВД России по региону.

Источник: Без источника

В новосибирском селе Катково вооруженные люди в масках напали на местных жителей, которые ранее вступились за ветерана СВО, ставшего жертвой вымогателей.

Инцидент произошел после того, как один из защитников Олег (имя изменено) участвовал в конфликте с вымогателями, избившими ветерана и его жену. Спустя несколько дней к дому Олега приехали 8−9 человек в масках на автомобилях без номеров, потребовав 150 тысяч рублей «за сломанную руку» их товарища.

Во время конфликта нападавшие открыли стрельбу из травматического оружия, ранив Олега и его племянника. Пострадавшим удалось скрыться за ограждением дома, после чего нападавшие скрылись. Пострадавшие обратились с заявлением в МВД.

Журналист обратился за комментарием по инциденту в ГУ МВД России по региону.

«В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все участники конфликта», — сообщили в ведомстве.

Подробности истории ЗДЕСЬ.