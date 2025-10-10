В Воронеже из-за коммунальной аварии в ночь без тепла остались три улицы

Вечером 9 октября в микрорайоне ВАИ произошла коммунальная авария. Из-за этого без тепла в ночь остались жители трех улиц Левого берега. Причиной, по сообщению филиала РИР Энерго — Воронежская генерация, стало повреждение на распределительной сети.
Из-за ремонтных работ коммунальщики временно ограничили подачу теплоснабжения жителям ул. Баррикадная, 34, 38, 39, 41, пер. Отличников, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, ул. Туполева, 27, 29, 29a, 31, 31a, 31б, 33, 38, 38б, 40, а также горячей воды в дома по ул. Баррикадной, 41, ул. Туполева, 27, 29, 31б, 38.