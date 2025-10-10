В Воронеже из-за коммунальной аварии в ночь без тепла остались три улицы

Вечером 9 октября в микрорайоне ВАИ произошла коммунальная авария. Из-за этого без тепла в ночь остались жители трех улиц Левого берега. Причиной, по сообщению филиала РИР Энерго — Воронежская генерация, стало повреждение на распределительной сети.