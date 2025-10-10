Суд в Челябинске оставил под стражей председателя правления банка «Снежинский»

Областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты на постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 17 сентября.
Тогда был продлен срок содержания под стражей председателю правления АО Банк конверсии «Снежинский», обвиняемому по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Защита просила «применить меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивировав тем, что обвиняемый не намерен скрываться от следствия, заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать производству по делу».
«Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, с сентября 2021 года и в течение трех последующих лет Федор Богданчиков, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, получил от индивидуального предпринимателя 19 млн рублей «за обеспечение сотрудничества по ранее заключенному агентскому договору, обеспечение процессов оперативного рассмотрения и одобрения заявок на выдачу ипотечных кредитов с реализацией мер государственной поддержки».
Богданчикова задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным правоохранителей, фигурант систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в ДОМ.РФ документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей, предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. Также, по словам источников, Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств ДОМ.РФ.
Ранее в банке «Снежинский», основным акционером которого является бывший замгубернатора Челябинской области Игорь Сербинов, в 2025 году проводились комиссией Центробанка России контрольно-надзорные мероприятия, по которым решение еще не принято.