Суд в Челябинске оставил под стражей председателя правления банка «Снежинский»

Богданчикова задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным правоохранителей, фигурант систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в ДОМ.РФ документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей, предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. Также, по словам источников, Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств ДОМ.РФ.