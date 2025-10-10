В Петербурге за мошенничество на контрактах для СВО задержаны 4 человека

Четыре человека задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошеннической схемы, связанной с заключением контрактов на службу в зоне специальной военной операции. По предварительным данным, ущерб от их действий превысил 80 миллионов рублей, а жертвами стали более 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.