В Петербурге за мошенничество на контрактах для СВО задержаны 4 человека

Четыре человека задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошеннической схемы, связанной с заключением контрактов на службу в зоне специальной военной операции. По предварительным данным, ущерб от их действий превысил 80 миллионов рублей, а жертвами стали более 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Следствие выяснило, что подозреваемые задействовали знакомства в военкоматах Псковской области. Их целью был поиск людей, которым уже отказали в поступлении на военную службу, в том числе по медицинским показаниям. За вознаграждение злоумышленники обещали потерпевшим «решить вопрос». Кандидатов доставляли в Санкт-Петербург, где с помощью сообщников и фиктивных документов им обеспечивали заключение контракта.
Под предлогом удержания «комиссионных» за свои услуги, они забирали у жертв банковские карты и доступ к онлайн-банкингу. Все поступавшие на счет деньги, аферисты немедленно переводили на подконтрольные им счета.
Как отметила представитель МВД, среди пострадавших есть и те, кто впоследствии погиб в зоне боевых действий. В состав группы входили житель Санкт-Петербурга и трое его подельников из Псковской области. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».