На Кубани мошенник обманул четыре страховые компании на 4 млн рублей

На Кубани суд изменил обманувшему четыре страховые компании мошеннику условный срок на реальный.

На Кубани мошенник обманул четыре страховые компании на 4 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 2018 по 2020 годы обвиняемый руководил ОПГ, в составе которой, обманывая о наступлении страхового случая, похитил у четырех страховых компаний в виде страховых выплат более 4 млн рублей.

Кроме того, тем же путем он попытался похитить у них еще 1,5 млн рублей, но довести дело до конца ему помешали.

Изначально фигуранта дела о девяти фактах мошенничества в сфере страхования осудили на пять лет условно.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и усилил приговор, изменив условный срок на реальный. Отбывать его осужденный будет в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, на Кубани директор детсада обманом забирала премии у подчиненных. Калининский районный суд вынес приговор ранее не судимой 53-летней жительнице станицы Новониколаевской. Ее признали виновной в шести преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).