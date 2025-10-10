На Кубани мошенник обманул четыре страховые компании на 4 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
С 2018 по 2020 годы обвиняемый руководил ОПГ, в составе которой, обманывая о наступлении страхового случая, похитил у четырех страховых компаний в виде страховых выплат более 4 млн рублей.
Кроме того, тем же путем он попытался похитить у них еще 1,5 млн рублей, но довести дело до конца ему помешали.
Изначально фигуранта дела о девяти фактах мошенничества в сфере страхования осудили на пять лет условно.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и усилил приговор, изменив условный срок на реальный. Отбывать его осужденный будет в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
