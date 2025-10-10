В Новосибирске будут судить иностранца за убийство семьи из трех человек

НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости. Житель иностранного государства пойдет под суд по обвинению в убийстве в 2014 году семьи из трех человек в Новосибирске, в том числе малолетней девочки, сообщает СУСК по Новосибирской области.
По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области расследовал уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Следователи установили, что к убийству причастны двое жителей иностранного государства.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступлений, двух эпизодов, предусмотренных пунктами “а, в, д, ж, з, к” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), пунктом “в” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что двое жителей иностранного государства ранее были знакомы с главой семьи и достоверно знали, что он имеет деньги и материальные ценности.
«Желая улучшить свое материальное положение, фигуранты 9 марта 2014 года совершили убийство мужчины и похитили имущество, причинив ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. После чего, с целью сокрытия преступления, мужчины совершили убийство 36-летней супруги и 8-летней дочери потерпевшего, которые неожиданно пришли в квартиру», — сообщили в СУСК.
В прокуратуре уточнили, что соучастники напали на потерпевшего в его квартире. После совершения убийства, обвиняемые предприняли попытки скрыть тело, но в этот момент были застигнуты на месте совершения преступления супругой потерпевшего и малолетней дочерью.
В последующем оба мужчины были объявлены в международный розыск. Местонахождение одного из обвиняемых было установлено в январе 2025 года, уголовное дело в отношении него уже направлено в суд. Второй обвиняемый был задержан в Москве в августе 2025 года. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.