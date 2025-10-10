В Новосибирске будут судить иностранца за убийство семьи из трех человек

По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области расследовал уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Следователи установили, что к убийству причастны двое жителей иностранного государства.