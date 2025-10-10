Комсомольчанин помог сыну похитить 52 млн на строительстве детской больницы

В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор по делу о хищении более 52 миллионов рублей при строительстве детского больничного комплекса, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. Перед судом предстал бывший заместитель начальника по строительству объектов КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Андрей Скоморохов.
Следствием и судом установлено, что в 2017 году «Служба заказчика» заключила государственный контракт на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Подрядчиком стала компания, учредителем которой был сын чиновника. Используя служебное положение, Скоморохов помогал фирме сына получать оплату за работы, фактически не выполненные в полном объёме. В оплатные документы вносились ложные сведения о стоимости и объёмах строительства, часть объектов возводилась с нарушением строительных норм и правил.
В результате этих действий бюджету Хабаровского края причинён ущерб на сумму свыше 52 миллионов рублей. Проверку, по материалам которой возбуждено уголовное дело, проводило управление Генпрокуратуры России по ДФО.
Центральный районный суд признал Скоморохова виновным в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет занимать руководящие должности в органах власти в течение двух лет.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании причинённого ущерба в доход государства. На имущество осуждённого сохранён арест.
Ранее по этому же делу был осуждён руководитель подрядной организации.