Комсомольчанин помог сыну похитить 52 млн на строительстве детской больницы

Следствием и судом установлено, что в 2017 году «Служба заказчика» заключила государственный контракт на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Подрядчиком стала компания, учредителем которой был сын чиновника. Используя служебное положение, Скоморохов помогал фирме сына получать оплату за работы, фактически не выполненные в полном объёме. В оплатные документы вносились ложные сведения о стоимости и объёмах строительства, часть объектов возводилась с нарушением строительных норм и правил.