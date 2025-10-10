Отремонтированная в этом году дорога начала разваливаться в Челябинске

Общественники также выявили нарушения при исполнении еще четырех контрактов на ремонт дорог в Челябинске. Речь идет о несвоевременном выполнении работ. Ремонт дорог затянулся на девяти улицах: Бобруйской, 9 Мая и Дербентской в Ленинском районе и Кирова, Морозова, Громова, Челябинской, Советской и Октябрьской в поселке Новосинеглазово.