Отремонтированная в этом году дорога начала разваливаться в Челябинске

По словам активистов, на дороге появились трещины, выбоины, покрытие вокруг колодцев разрушается. При этом асфальт здесь уложили летом 2025 года. Работы по контракту стоимостью 7,7 млн рублей выполняла группа компаний «Автодор».
«При столь сомнительном качестве работ и с учетом интенсивного транспортного потока (это улица возле железнодорожного вокзала) здесь очень скоро потребуется очередной ремонт», — отметили в «Народном фронте».
Общественники также выявили нарушения при исполнении еще четырех контрактов на ремонт дорог в Челябинске. Речь идет о несвоевременном выполнении работ. Ремонт дорог затянулся на девяти улицах: Бобруйской, 9 Мая и Дербентской в Ленинском районе и Кирова, Морозова, Громова, Челябинской, Советской и Октябрьской в поселке Новосинеглазово.
Активисты обратились в администрацию Челябинска с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений, привлечь к ответственности недобросовестных подрядчиков и побудить их провести работу над ошибками.