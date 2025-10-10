В Самаре женщина задолжала по налоговым вычетам 88 млн рублей

Как оказалось, в компании были завышены налоговые вычеты. Организация занималась оптовой продажей товаров. Налоги стали не единственной проблемой, также место регистрации не совпадало с конкретным нахождением фирмы. Неправильные декларации подавались в течение трех лет, такие же документы были представлены контрагентам.