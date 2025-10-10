Ричмонд
В Самаре женщина задолжала по налоговым вычетам 88 млн рублей

В Самаре осудили женщину в невыплате налогов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре проверили дело женщины-предпринимательницы, задолжавшей крупную сумму по налоговым вычетам. В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Как оказалось, в компании были завышены налоговые вычеты. Организация занималась оптовой продажей товаров. Налоги стали не единственной проблемой, также место регистрации не совпадало с конкретным нахождением фирмы. Неправильные декларации подавались в течение трех лет, такие же документы были представлены контрагентам.

По итогам проверки предпринимательницу подозревают в невыплате налогов на сумму более 88 миллионов рублей. Компанию признали банкротом. В отношении женщины завели уголовное дело и приговорили ее к принудительным работам.