В Новосибирской области обвалилось здание общежития сельхозтехникума

Обрушение произошло в районе «Учебный городок». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия была организована охрана территории, а также установлены предупредительные знаки для предотвращения доступа посторонних.
Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями, на которых можно увидеть масштабы разрушений. Спасательные службы предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности, огородив опасный объект.
Напомним, по похожему делу (обрушение школьного здания в Татарске) была арестована замглавы города.