Источник в СК назвал основную версию пропажи Усольцевых и оценил их шансы выжить

Основная версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге — это несчастный случай, при этом шансов найти их живыми практически нет. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в региональном СК.

Источник: Агентство «Москва»

В то же время версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются, отметил собеседник издания в правоохранительных органах.

В доме семьи уже прошел обыск. Все ценные вещи оказались на месте, и не найдено никаких признаков того, что семья собиралась уехать насовсем. В машине Усольцевых даже остались их паспорта, отмечает RT.

Несмотря на пессимистичные оценки вероятности выживания семьи, поисковая операция в Партизанском районе Красноярского края продолжится до тех пор, пока Усольцевых не найдут или пока сибирская погода позволит искать, заверили официально в региональном СК.

Супруги-туристы пропали в тайге 28 сентября. С ними пятилетняя дочь.

Накануне зону поисков расширили в связи с зафиксированным сигналом мобильного телефона главы семьи. Источник находится на расстоянии примерно семи километров от поселка Кутурчин, где семья туристов оставила свой автомобиль.

Открыто уголовное дело.