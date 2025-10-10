Источник в СК назвал основную версию пропажи Усольцевых и оценил их шансы выжить

В то же время версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются, отметил собеседник издания в правоохранительных органах.
В доме семьи уже прошел обыск. Все ценные вещи оказались на месте, и не найдено никаких признаков того, что семья собиралась уехать насовсем. В машине Усольцевых даже остались их паспорта, отмечает RT.
Несмотря на пессимистичные оценки вероятности выживания семьи, поисковая операция в Партизанском районе Красноярского края продолжится до тех пор, пока Усольцевых не найдут или пока сибирская погода позволит искать, заверили официально в региональном СК.
Супруги-туристы пропали в тайге 28 сентября. С ними пятилетняя дочь.
Накануне зону поисков расширили в связи с зафиксированным сигналом мобильного телефона главы семьи. Источник находится на расстоянии примерно семи километров от поселка Кутурчин, где семья туристов оставила свой автомобиль.
Открыто уголовное дело.